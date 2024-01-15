«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

القاهرة - بوابة الوسط

الحلقة الثامنة من وثائقي «مئوية ليبيا» لقناة الوسط (WTV) وفيها: حكومة.. جمهورية.. وفاشية

ترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.