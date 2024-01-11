«حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط (WTV) الحلقة السابعة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق (6:05) مساء غدٍ الجمعة.

وفي 24 ديسمبر المنقضي بدأت قناة الوسط (WTV) بث أولى حلقات سلسلتها التلفزيونية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

وترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

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«حرب عند الحدود ثم مفاوضات»

وبعدما تناولت الحلقات السابقة الفترة العثمانية، ومرحلة الحركة السنوسية ونضالاتها، ثم التمهيد للاحتلال الإيطالي، ونزهة إيطاليا في ليبيا التي لم تتحقق، ووحدة المقاومة الوطنية، تقف الحلقة السابعة عند محطة «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».

الحلقات السابقة:

- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية