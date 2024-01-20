قناة «الوسط» تذيع الحلقة العاشرة من مئوية ليبيا بعنوان «شر استعماري»

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة الوسط (Wtv) الحلقة العاشرة من سلسلة «مئوية ليبيا» عند الساعة 18:05 اليوم السبت بعنوان «شر استعماري.. إبادة. منار الدم».

وتسلط «مئوية ليبيا» الضوء على التحولات التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 1911 إلى 2011م، وتتكون السلسلة من 3 أجزاء. وقد بدأت إذاعات الحلقات في 11 ديسمبر الماضي مع الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمتابعة صفحة قناة «الوسط» على فيسبوك.. اضغط هنا

وترصد السلسلة التجربة الليبية في مجرياتها المتعددة من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال حتى لحظة ثورة السابع عشر من فبراير 2011، مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف لأول مرة.