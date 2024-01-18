«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة التاسعة من «مئوية ليبيا» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط (WTV) الحلقة التاسعة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق (6:05) مساء غدٍ الجمعة، على أن تعاد في الحادية عشرة مساءً.

وفي 24 ديسمبر المنقضي بدأت قناة الوسط (WTV) بث أولى حلقات سلسلتها التلفزيونية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

وترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية