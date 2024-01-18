  • Alwasat News
Atwasat

«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة التاسعة من «مئوية ليبيا» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 10:42 مساء
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة التاسعة من «مئوية ليبيا» الجمعة
غلاف الحلقة التاسعة من سلسلة «مئوية ليبيا» التي تبث على قناة «الوسط» Wtv (بوابة الوسط)
alwasat radio

تبث قناة الوسط (WTV) الحلقة التاسعة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق (6:05) مساء غدٍ الجمعة، على أن تعاد في الحادية عشرة مساءً.

وفي 24 ديسمبر المنقضي بدأت قناة الوسط (WTV) بث أولى حلقات سلسلتها التلفزيونية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

وترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مقاومة تتجدد في الداخل.. ونضال يبدأ في المهجر»
وبعدما تناولت الحلقات السابقة الفترة العثمانية ومرحلة الحركة السنوسية ونضالاتها ثم التمهيد للاحتلال الإيطالي ونزهة إيطاليا في ليبيا التي لم تتحقق ووحدة المقاومة الوطنية و«حكومة في أجدابيا.. وجمهورية في طرابلس.. وفاشية في روما» تصل السلسلة إلى «مقاومة تتجدد في الداخل.. نضال يبدأ في المهجر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - رأس إجدير
بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - ...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة الخارجية
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة التاسعة من «مئوية ليبيا» الجمعة
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث ......
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة ......
الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي
الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي...
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة الخارجية
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة ......
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم...
المزيد