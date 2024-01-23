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«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 03:28 مساء

الحلقة التاسعة من وثائقي «مئوية ليبيا» لقناة الوسط (WTV) وفيها: مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

ترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

الحلقات السابقة:
- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): «حرب عند الحدود ثم مفاوضات»
- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

 

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