«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

القاهرة - بوابة الوسط

الحلقة التاسعة من وثائقي «مئوية ليبيا» لقناة الوسط (WTV) وفيها: مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

ترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.