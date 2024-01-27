الحلقة 12 من «مئوية ليبيا» على قناة الوسط: «موسوليني في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة «الوسط» (Wtv) الحلقة الثانية عشرة من السلسلة الوثائقية «مئوية ليبيا» عند الساعة 18:05 اليوم السبت بعنوان «موسوليني في ليبيا.. دعاية فاشية وإرهاصات حرب».

وتسلط «مئوية ليبيا» الضوء على التحولات التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 1911 إلى 2011، وتتكون السلسلة من 3 أجزاء. وبدأت قتاة «الوسط» إذاعة الحلقات في 11 ديسمبر الماضي مع الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

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الحلقات السابقة

- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

- «مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

- «مئوية ليبيا» الحلقة (11): استيطان وتغيير هوية وحرب

وترصد سلسلة «مئوية ليبيا» التجربة الليبية في مجرياتها المتعددة، من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال حتى لحظة ثورة السابع عشر من فبراير 2011، مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى.