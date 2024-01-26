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شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 06:00 مساء
شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب
غلاف الحلقة الحادية عشرة من سلسلة «مئوية ليبيا» التي تبث على قناة «الوسط» Wtv (بوابة الوسط)
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تقدم قناة الوسط (WTV) الحلقة الحادية عشرة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) اليوم الجمعة في السادسة وخمس دقائق (6:05)، على أن تعاد في الحادية عشرة مساءً.

وترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

وفي 24 ديسمبر المنقضي بدأت قناة الوسط (WTV) بث أولى حلقات سلسلتها التلفزيونية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا
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الحلقات السابقة
- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
- «مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«استيطان.. تغيير هوية.. حرب في الحبشة»
تصل السلسلة إلى «استيطان.. تغيير هوية.. حرب في الحبشة»، بعدما تناولت الحلقات السابقة الفترة العثمانية ومرحلة الحركة السنوسية ونضالاتها ثم التمهيد للاحتلال الإيطالي ونزهة إيطاليا في ليبيا التي لم تتحقق ووحدة المقاومة الوطنية و«حكومة في أجدابيا.. وجمهورية في طرابلس.. وفاشية في روما»، ومقاومة الداخل، والإبادة.

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