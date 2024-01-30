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البحث الجنائي: بدء هدم المباني المخالفة بسبها تمهيدا لإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 11:40 مساء
البحث الجنائي: بدء هدم المباني المخالفة بسبها تمهيدا لإعادة الإعمار
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
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أعلنت جهاز البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، بدء حملة أمنية لهدم المباني العشوائية المخالفة في مدينة سبها، كخطوة أولي لإعادة العمل بالمشاريع التنموية المتوقفة منذ سنوات في الجنوب.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الحملة الأمنية الموسعة في سبها تأتي بتعليمات من «القيادة العامة» وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

يقوم بالحملة جهاز البحث الجنائي بالتعاون مع «الكتيبة 101 مشاة» التابعة لرئاسة أركان القوات البرية، بحسب البيان.
وباشر الجهاز والكتائب والأجهزة الأمنية المختلفة تسهيل العوائق التي كانت تعترض الشركات المنفذة للعودة لإنجاز المشاريع في المنطقة بالتنسيق مع لجنة إعادة الاعمار والاستقرار.

انتشار أمني مكثف بمدينة سبها
وشهدت مدينة سبها انتشارا أمنيا مكثفا اليوم الثلاثاء، «لتصدي لكل المظاهر التي من شأنها أن تخل بالأمن العام وتشديد القبضة الأمنية على منافذ المدينة بالتنسيق مع القوات المسلحة»، بحسب بيان منفصل لجهاز المباحث الجنائية.

تزامن هذا الانتشار مع سلسلة الاجتماعات الأمنية بمدينة سبها بحضور رئيس جهاز البحث الجنائي رفقة وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة.

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مهلة 48 ساعة لأصحاب المباني المخالفة
وخلال اجتماع أمني عقد بالمدينة، جرى التنسيق مع مدير مكتب التخطيط العمراني ومدير جهاز الحرس البلدي ورئيس لجنة إزالة المباني العشوائية داخل المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة، وذلك بعد منح مهلة 48 ساعة للمخالفين، بحسب بيان لجهاز البحث الجنائي.

جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
جانب من الحملة الأمنية لإزالة المباني المخالفة في سبها، الثلاثاء 30 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)
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