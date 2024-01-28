حكومة حماد تعقد اجتماعا أمنيا في سبها لمواجهة التهريب

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب اجتماعًا أمنيًا في مدينة سبها، لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة بين قوات «القيادة العامة» ووزارة الداخلية، بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب.

وقالت حكومة أسامة حماد، في بيان اليوم الأحد، إن الاجتماع الأمني المشترك بين القيادات العسكرية والأمنية حضره نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة سالم الزادمة، الذي قال: «أبناء الجنوب يقدرون عاليا دعم ودور (القيادة العامة) في استقرار الأوضاع الأمنية بالجنوب».

أبوزريبة وسحبان والمنصوري بين حضور الاجتماع المشترك

وتحدث الزادمة عن «دور ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة في إحلال الأمن والاستقرار بالجنوب»؛ فيما حضر الاجتماع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، وآمر غرفة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، وآمر المنطقة العسكرية بسبها اللواء فوزي المنصوري.

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نقاش لفرض الأمن والمجاهرة به

كما حضر الاجتماع الأمني رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، ورئيس الإدارة العامة للدوريات الصحراوية اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي، وقيادات أمنية وعسكرية أخرى في المنطقة الجنوبية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تنسيق الجهود بين قوات القيادة ووزارة الداخلية في «مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية والتهريب بكل أنواعه، وفرض الأمن والمجاهرة به، والمحافظة على أمن المواطنين».

جانب من الاجتماع الأمني المشترك بين وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد وقوات القيادة العامة في سبها (حكومة أسامة حماد)

جانب من الاجتماع الأمني المشترك بين وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد وقوات القيادة العامة في سبها (حكومة أسامة حماد)

جانب من الاجتماع الأمني المشترك بين وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد وقوات القيادة العامة في سبها (حكومة أسامة حماد)

جانب من الاجتماع الأمني المشترك بين وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد وقوات القيادة العامة في سبها (حكومة أسامة حماد)