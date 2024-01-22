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حكومة حماد تتعهد بتعزيز الأمن في المناطق الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 06:45 مساء
حكومة حماد تتعهد بتعزيز الأمن في المناطق الحدودية
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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تعهدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بتطوير إدارة الدوريات الصحراوية وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، وذلك قبل أيام من عقد فعاليتين بشأن الهجرة تعتزم الحكومة تنظيمهما أواخر الشهر الجاري وخلال فبراير المقبل.

وعقدَ وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة اليوم الإثنين اجتماعاً مع رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية اللواء صلاح الخفيفي.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي خصص للاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير وتحسين أداء إدارة الدوريات الصحراوية، وتعزيز قدراتها وتجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات.

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كما ناقش المشاركون في الاجتماع «الاستعدادات الجارية لإطلاق جولة في الجنوب الغربي بهدف دعم الأجهزة الأمنية ودراسة الوضع الأمني في المنطقة، وتنفيذ الخطط التي وضعها وزير الداخلية لضمان توفير الأمن والاستقرار، وتعزيز الأمن الوطني وحماية حدود البلاد».

وأضافت الحكومة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة توفير الإمكانات والموارد اللازمة للإدارة بهدف تمكينها من أداء مهامها بفعالية وكفاءة، واستحداث فروع لها في المناطق الشرقية والغربية والوسطى، بالإضافة إلى إنشاء فرعين في الجنوب.

رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
مدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية اللواء صلاح الخفيفي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
مدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية اللواء صلاح الخفيفي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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