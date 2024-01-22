  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد تبحث التعاون والتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 06:13 مساء
حكومة حماد تبحث التعاون والتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة بشأن الهجرة
اجتماع وزير شؤون الهجرة ورئيس هيئة الإغاثة في بنغازي، الإثنين 22 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
WTV_Frequency

عقدت وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد اجتماعا مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشان ملف الهجرة.

واجتمع وزير الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي التباوي في مكتبه بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، مع رئيس اللجنة التسييرية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية المهندس عبدالله الخفيفي.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لبحث سبل التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية والهيئة الليبية للإغاثة في ملف الهجرة غير الشرعية، في إطار حرص الحكومة على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة آثارها وتداعياتها.

- حكومة حماد تبحث سبل تحقيق الاستقرار بمناطق شرق وجنوب ليبيا
- حكومة حماد تبحث دور بريطانيا في أزمة الهجرة عبر الحدود
- حكومة حماد تفتح مع النيجر ملف «إدارة تدفقات الهجرة»
- حكومة حماد تنظم مؤتمرا دوليا عن الهجرة غير النظامية

وأضافت الحكومة أن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد الخاصة بتنظيم سير عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة والنازحين والأجانب، بما يضمن المعاملة الإنسانية لجميع هذه الفئات، والتقنين من مخاطر وتداعيات هذه الظاهرة على الأمن القومي للبلاد.

وتستعد الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتنظيم الملتقى الأول للخبراء المعنيين بملف الهجرة نهاية الشهر الجاري، كما ستنظم كذلك مؤتمرا دوليا حول ظاهرة الهجرة بمشاركة ممثلين عن المنظمات والدول المعنية بهذه القضية وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة
«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة ...
«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة...
«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)
انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا

انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا
غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في بناء دولته

غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في ...
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا

بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت
تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت
مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة عبر ليبيا
مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة...
بمشاركة «ديوليت».. ورشة عمل لخطة أولويات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى
بمشاركة «ديوليت».. ورشة عمل لخطة أولويات المحفظة الاستثمارية ...
الشرطة تسلم محال تجارية وشقة سكنية وسط طرابلس إلى ملاكها الشرعيين
الشرطة تسلم محال تجارية وشقة سكنية وسط طرابلس إلى ملاكها الشرعيين
المنفي يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني
المنفي يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
وصول أكبر سفينة حاويات للموانئ الليبية منذ سنوات (صور)
وصول أكبر سفينة حاويات للموانئ الليبية منذ سنوات (صور)...
حكومة حماد تتعهد بتعزيز الأمن في المناطق الحدودية
حكومة حماد تتعهد بتعزيز الأمن في المناطق الحدودية...
حكومة حماد تبحث التعاون والتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة بشأن الهجرة
حكومة حماد تبحث التعاون والتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة ......
المنفي يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني
المنفي يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني...
الشرطة تسلم محال تجارية وشقة سكنية وسط طرابلس إلى ملاكها الشرعيين
الشرطة تسلم محال تجارية وشقة سكنية وسط طرابلس إلى ملاكها ......
المزيد