حكومة حماد تبحث التعاون والتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد اجتماعا مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشان ملف الهجرة.

واجتمع وزير الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي التباوي في مكتبه بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، مع رئيس اللجنة التسييرية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية المهندس عبدالله الخفيفي.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لبحث سبل التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية والهيئة الليبية للإغاثة في ملف الهجرة غير الشرعية، في إطار حرص الحكومة على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة آثارها وتداعياتها.

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وأضافت الحكومة أن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد الخاصة بتنظيم سير عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة والنازحين والأجانب، بما يضمن المعاملة الإنسانية لجميع هذه الفئات، والتقنين من مخاطر وتداعيات هذه الظاهرة على الأمن القومي للبلاد.

وتستعد الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتنظيم الملتقى الأول للخبراء المعنيين بملف الهجرة نهاية الشهر الجاري، كما ستنظم كذلك مؤتمرا دوليا حول ظاهرة الهجرة بمشاركة ممثلين عن المنظمات والدول المعنية بهذه القضية وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابق.