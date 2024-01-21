حكومة حماد تبحث سبل تحقيق الاستقرار بمناطق شرق وجنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون من وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا أمنيًا موسعًا في مدينة بنغازي، خُصِّص لبحث استقرار المناطق الشرقية والجنوبية والجنوب الشرقي، بحسب ما نشره مكتب الإعلام الأمني بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك».

وترأس الاجتماع وزير الداخلية عصام أبوزريبة رفقة وكيل الوزارة فرج قعيم، بحضور مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، ورئيس جهاز دعم المديريات بالمنطقة الشرقية المقدم محمود بحيري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء رافع البرغثي، ورئيس ديوان وكيل وزارة الداخلية اللواء علي بسباس.

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وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن الاجتماع الذي عُقِد بديوان وكيل وزارة الداخلية في بنغازي، ناقش خلاله الحاضرون سبل توحيد جهود مختلف مكونات الوزارة «من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الشرقية والجنوبية والجنوب الشرقي، ومكافحة الهجرة والتهريب والجريمة بأشكالها، وخاصة قبل وقوعها».

وأضاف أن أبوزريبة وقعيم أشادا خلال اللقاء بجهود رجال الأمن الحثيثة وإنجازاتهم المستمرة التي رفعت من مستوى عمل وزارة الداخلية إلى مستويات متقدمة وأكسبت منتسبيها مهارات عالية، في تنفيذ المهام والواجبات الأمنية المكلفين بها.