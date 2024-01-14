حكومة حماد تبحث دور بريطانيا في أزمة الهجرة عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الشؤون الأفريقية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عيسى عبدالمجيد، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع سكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى ليبيا، نكوليت باكر، دور المملكة المتحدة «في أزمة الهجرة عبر الحدود».

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي «ملفات الهجرة وتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب» و«سبل وقف الهجرة غير النظامية، ودور بريطانيا في أزمة الهجرة عبر الحدود».

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وأضافت الحكومة أن سكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى ليبيا، نكوليت باكر، أثنت خلال الاتصال الهاتفي على زيارة عبدالمجيد «لمدن الجنوب والتوافق الذي حدث بين المكونات الثقافية، بما يُسهم في تعزيز المصالحة في الجنوب».

وأشارت الحكومة إلى أن عبدالمجيد وسكرتيرة الشؤون السياسية البريطانية أكدا خلال الاتصال الهاتفي ضرورة العمل والشراكة لتعزيز استقرار دول طوق ليبيا، ومحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والتهريب ومراقبة الحدود، بما يعزز استقرار وأمان البلاد.