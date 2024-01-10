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حكومة حماد تفتح مع النيجر ملف «إدارة تدفقات الهجرة»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 10 يناير 2024, 03:41 مساء
حكومة حماد تفتح مع النيجر ملف «إدارة تدفقات الهجرة»
منصور ووزير الدولة النيجري للداخلية والأمن العام العميد محمد تومبا، 10 يناير 2023. (الإنترنت)
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 بحث عيسى عبدالمجيد منصور الوزير المفوض بالشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع السلطات الأمنية في العاصمة نيامي قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة.

واستقبل وزير الدولة النيجري للداخلية والأمن العام العميد محمد تومبا، أمس الثلاثاء، عيسى منصور، حيث عقد اجتماع سلط الضوء على مختلف جوانب التعاون الثنائي بين النيجر وليبيا، مع التركيز بشكل أساسي على قضايا الأمن والهجرة.

وأفادت مصادر إعلامية نيجرية أن اللقاء ناقش بشكل خاص مواضيع الأمن والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي يفرضها الإرهاب في المنطقة بشكل مباشر. وفي سياق استمرار التهديدات عبر الحدود تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن النيجرية والليبية كإجراء أساسي لمواجهة القوى المتطرفة.

وبخصوص قضية الهجرة اعترف الوزيران بالحاجة إلى «معالجة هذا التحدي المعقد وفق نهج شامل، إذ أظهرت وجهات النظر المشتركة بشأن إدارة تدفقات الهجرة الرغبة في تطوير حلول إنسانية تحترم الحقوق الأساسية».

وقبل أيام زار وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري والمبعوث الخاص لرئيس النيجر غالي المبو بنغازي دون أن تكون له جولة مماثلة إلى طرابلس.

سنغاري: ليبيا شريك اقتصادي مهم
وعقد مطلع العام الجاري في مقر ديوان الحكومة المكلفة من مجلس النواب ببنغازي مؤتمر صحفي لوزير الشؤون الأفريقية بالحكومة مع وزير خارجية النيجر. وقال سنغاري: «ليبيا شريك اقتصادي ومصدر مهم فيما يتعلق بإمداد النيجر بالمواد الأساسية، والحكومة الليبية أبدت استعدادها لتقديم التسهيلات عن طريق إنشاء طرق ومنفذ عبر الموانئ من أجل تسهيل إيصالها للنيجر، وذلك لتشجيع التعاون التجاري بين البلدين، وهذا العمل يدخل في تنويع الواردات التي تقوم به الحكومة بالنيجر»، وفق تعبيره.

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وفي نوفمبر الماضي ألغى المجلس العسكري في النيجر الذي جاء عبر انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في صيف 2023 قانونا سابقا يجرّم تهريب المهاجرين في خطوة فتحت مخاوف في ليبيا من فتح الأبواب أمام تدفق موجات من مواطني أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه أوروبا.

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