حكومة حماد تنظم مؤتمرا دوليا عن الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في التحضير لمؤتمر دولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية في مدينة بنغازي أواخر شهر يناير الجاري.

وبحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة حماد فتحي التباوي الاستعدادات لاستضافة المؤتمر، الذي سيسلط الضوء على التحديات والتداعيات التي ترتبت عن ظاهرة الهجرة وأحدثت آثار سلبية على مؤسسات الدولة والمجتمع الليبي وعلى الساحة الأفريقية والدولية بشكل عام، وفق بيان للحكومة، وأشار الوزير إلى ضرورة «السعي للحد من آثار ظاهرة تؤرق المجتمع الدولي بأكمله».

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تعزيز التعاون الأفريقي في مكافحة الهجرة غير النظامية

وقال الوزير في كلمته باجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن الوزارة ستنظم فعالياته بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن المقرر أن تركز أعماله على سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، ووضع حلول مستدامة وطويلة الأجل لتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر سيتضمن ورشات عمل وجلسات تفاعلية بحضور ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وخبراء ومتخصصين في ملف الهجرة غير النظامية ضمن فعاليات المؤتمر التي ستكون على مدى خمسة أيام.

وفي السياق نفسه، ناقش وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، أمس الإثنين خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، وتأمين الساحل الليبي.

من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر دولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، 2 يناير 2023. (حكومة حماد)

من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر دولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، 2 يناير 2023. (حكومة حماد)