حكومة حماد تناقش خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، وتأمين الساحل الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء إمحمد عبدالكريم محمد، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة اللواء شريف إسماعيل قويدر، ورؤساء فروع إدارة أمن السواحل بالمنطقة الشرقية.

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خطة أمنية وضعها لعام 2024

تركز الاجتماع على مناقشة خطة أمنية وضعها وزير الداخلية لعام 2024 بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، والتحديات الأمنية المتوقعة في المستقبل وتحديد العراقيل التي تعترض جهود الأمن، ووضع الحلول الملائمة لها، بحسب بيان نشرته صفحة مكتب الإعلام الأمني بالوزارة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش ضرورة تأمين الساحل الليبي، ووضع نقاط أمنية استراتيجية، وربط فروع إدارة السواحل بالغرفة الرئيسية، بالإضافة إلى مناقشة دور أمن السواحل في الموانئ والمناطق الساحلية.

واستعرض المجتمعون آلية التعاون بين جهاز مكافحة الهجرة وإدارة أمن السواحل، ودور إدارة الدوريات الصحراوية في مكافحة الظواهر غير المشروعة، حيث جرى التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لأمن السواحل لضمان تنفيذ مهامها بكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، أكد أبوزريبة أن الهدف الرئيس في عام 2024 هو خلق بيئة أمنية مستدامة، موجها بتجديد المراقبة على المنافذ والعمل بشكل وثيق لتنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة واحترافية.

اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، الإثنين 1 يناير 2024 (مكتب الإعلام الأمني)

اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، الإثنين 1 يناير 2024 (مكتب الإعلام الأمني)