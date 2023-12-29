ملف الهجرة في محادثات الساعدي مع مسؤول أممي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي مع مندوب الأمم المتحدة لدى ليبيا والقائم بأعمال السفارة الباكستانية في ليبيا الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمهاجرين وأوضاعهم.

وتطرق الاجتماع إلى «أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وآلية ترحيلهم إلى بلادهم طوعًا والمساعدات التي من شأنها أن تضمن لهم إقامة جيدة داخل مراكز الإيواء في ليبيا»، وفق بيان صادر عن الجهاز.

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وأكد رئيس الجهاز أهمية دور مكاتب الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية في توفير الدعم الإغاثي والنفسي للمهاجرين الفارين من الحروب والصراعات في بلادهم. واتفق المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها بين مؤسسات الدولة الأمنية المختصة بالهجرة والمؤسسات الدولية للحد منها وتقنينها، حسب البيان.