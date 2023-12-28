حكومة حماد تنظم مؤتمرا حول قضايا الهجرة في نهاية فبراير 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تخطط الحكومة المكلفة من مجلس النواب لعقد مؤتمر دولي حول قضايا الهجرة في نهاية شهر فبراير 2024 بمدينة بنغازي، وذلك على غرار مؤتمر مماثل نظمتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس يومي 27 و28 نوفمبر الماضي.

وقبيل عقد المؤتمر، تخطط الحكومة لتنظيم ملتقى تحضيري يجمع خبراء ومهتمين بقضايا الهجرة غير النظامية بالدول الأفريقية بمدينة بنغازي في نهاية يناير المقبل، بحسب ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الأربعاء.

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وعقد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي التباوي، ووزير الخارجية المفوض عبدالهادي الحويج، اجتماعا بمقر وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في بنغازي، مع اللجنة التحضيرية لملتقى خبراء الهجرة غير النظامية بالدول الإفريقية المزمع انعقاده في المدينة نهاية يناير.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن «التحضير للملتقى يأتي في إطار التمهيد والاستعداد لتنظيم المؤتمر الدولي حول قضايا الهجرة، المزمع عقده في نهاية شهر فبراير عام 2024 بمدينة بنغازي، إضافة إلى مناقشة سبل تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة واللاجئين، المعتمدة في الدولة الليبية، وذلك تنفيذًا للتعليمات والتوجيهات الصادرة من رئيس الحكومة أسامة حماد، بموجب التعميم رقم (1217/2023) الصادر في 25 ديسمبر 2023».

اجتماع التباوي والحويج مع اللجنة التحضيرية لملتقى خبراء الهجرة غير النظامية بالدول الأفريقية المزمع انعقاده في بنغازي نهاية يناير. المقبل. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب

اجتماع التباوي والحويج مع اللجنة التحضيرية لملتقى خبراء الهجرة غير النظامية بالدول الأفريقية المزمع انعقاده في بنغازي نهاية يناير. المقبل. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب