وفد من النيجر في بنغازي لمناقشة قضايا الهجرة وتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مدينة بنغازي وفدا رفيع المستوى من النيجر الذي جاء لمناقشة ملفات مهمة على رأسها قضايا الهجرة وتأمين الحدود المشتركة.

وضم الوفد وزير الخارجية النيجري بكاري ياوو سنغاري ومبعوث المجلس العسكري في النيجر غالي أولمبو، حسب بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

وكان في استقبال الوفد وزير الشؤون الأفريقية المفوّض بالحكومة عيسى عبدالمجيد وأمين عام ديوان مجلس الوزراء مصطفى المسماري ومدير إدارة المراسم برئاسة الوزراء عبدالرحمن احواس.

النيجر تلغي قانونا يجرم تهريب المهاجرين

يشار إلى أن النظام العسكري في نيامي قرر إلغاء قانون يجرّم تهريب المهاجرين، ما تسبب في انزعاج ومخاوف لدى الدول المغاربية المجاورة، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على مسألة الهجرة، وتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر دون عقاب المتورطين فيها، وهو ما يُثير تساؤل حول قدرة ليبيا على مواجهة قوافل الأفارقة المهاجرين المرتقب تدفقهم بشكل كبير إلى جنوبها الشاسع.

- بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

- «فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023

ومنذ العام 2015 اُعتُبر النيجر شريكًا رئيسًا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وينص القانون الملغى على عقوبات من سنة إلى 30 سنة في السجن وغرامات تتراوح بين 3 و30 مليون فرنك أفريقي، أي ما يتراوح بين 4500 و45 ألف يورو، ضد المتاجرين بالبشر.

ومنذ دخولها حيز التنفيذ، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، جرى تعزيز المراقبة، بما في ذلك المراقبة العسكرية، في صحراء منطقة أغاديس، وهي نقطة عبور مهمة للآلاف من مواطني غرب أفريقيا المتقدمين بطلبات للهجرة إلى أوروبا عبر الجزائر أو ليبيا.