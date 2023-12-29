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حرس السواحل الليبي ينقذ 278 مهاجرًا غير شرعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 01:55 صباحا
حرس السواحل الليبي ينقذ 278 مهاجرًا غير شرعي
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
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أنقذ حرس السواحل الليبي، اليوم الخميس، 278 مهاجرًا غير شرعي من مختلف الجنسيات في عمليتين منفصلتين، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في منشورين عبر صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

العملية الأولى نفذتها دورية للإدارة العامة لأمن السواحل على زورق (300 وادى كعام)، جرى خلالها إنقاد 199 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم رجال ونساء وأطفال، من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية.

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وأكدت الوزارة إنقاذهم على الفور وإنزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابعة لأمن السواحل فرع طرابلس، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنقاد مهاجرين من عرض البحر انقطعت بهم السبل لمدة يومين
والعملية الثانية، نفذها أعضاء نقطة حرس السواحل وأمن الموانئ مليتة اليوم الخميس، جرى خلالها إنقاد 79 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر بعد أن انقطعت بهم السبل لمدة يومين.

وأشارت الوزارة إلى تسليم المهاجرين لمديرية أمن صبراتة، واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
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