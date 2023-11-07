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أبوزريبة يطالب بتكثيف الحملات الأمنية في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 06:37 مساء
أبوزريبة يطالب بتكثيف الحملات الأمنية في المنطقة الجنوبية
لقاء أبوزريبة مع وفد الطوارق في بنغازي، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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طالب وزير الداخلية بـ«الحكومة المكلفة من مجلس النواب» أسامة حماد بضرورة تكثيف الحملات الأمنية في المنطقة الجنوبية، لفرض الأمن والقضاء على عصابات التهريب، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت مطالبة أبوزريبة خلال اجتماعه مع وفد من مجلس شيوخ وأعيان قبائل الطوارق، بديوان وزارة الداخلية في بنغازي بحضور مدير أمن غات اللواء عبدالسلام بابا يحيى.

الأوضاع الأمنية في الجنوب
وقالت «الحكومة المكلفة من مجلس النواب» إن أبوزريبة اطلع خلال الاجتماع على الأوضاع الأمنية في المناطق والمدن الجنوبية، مشددًا على أهمية المناطق الحدودية كركيزة أساسية في قضايا الأمن القومي الليبي.

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وأكد أبوزريبة حرص الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد «على مجابهة التحديات والصعوبات، التي تواجه المنطقة الجنوبية، وتقديم الخدمات لجميع المناطق والمدن في الجنوب الليبي، لا سيما فيما يتعلق بالمديريات والمراكز الشرطية، وآليات العمل في المناطق الصحراوية وصعوبات التنقل بين المناطق».

الخطة الأمنية في المنطقة الجنوبية
وأضافت الحكومة أن مدير أمن غات اللواء عبدالسلام بابا يحيى أشاد خلال الاجتماع بالاهتمام الكبير الذي يوليه أبوزريبة للجنوب، وبالتحسينات التي أدخلت على أداء المديريات ومراكز الشرطة، مطالبًا بمزيد من الدعم، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الفنية.

ورحب أبوزريبة من جانبه بهذه المطالب، مشددًا «على ضرورة استمرار الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة، لتحقيق الأمن في المنطقة الجنوبية، بتكثيف الحملات الأمنية، بهدف فرض الأمن والقضاء على عصابات تهريب الوقود» وفق الحكومة.

لقاء أبوزريبة مع وفد الطوارق في بنغازي، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء أبوزريبة مع وفد الطوارق في بنغازي، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء أبوزريبة مع وفد الطوارق في بنغازي، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء أبوزريبة مع وفد الطوارق في بنغازي، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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