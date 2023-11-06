حماد يوجه بدعم قطاعات التعليم والصحة والخدمات ببلديات الجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بتقديم دعم إلى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات ببلديات الجنوب الغربي، وذلك خلال لقائه مع وفد من أعيان وحكماء مكون الطوارق بمناطق غات، وتهالة، والعوينات، والبركت.

والتقى حماد وفدا مكونا الطوارق بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، بحضور نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة ووزير الدفاع احميد حومة، بالإضافة إلى وزراء التعليم والسياحة والعمل والصناعة والموارد المائية والتعليم التقني.

احتياجات مناطق الجنوب الغربي

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث احتياجات المناطق والبلديات في الجنوب الغربي، وأوضاع المواطنين في تلك المناطق. كما ناقش الوفد مع وزراء التعليم، والسياحة، والعمل، والصناعة، ووزير الموارد المائية، والتعليم التقني، دور الوزارات المعنية وخدماتها المقدمة خلال الفترة الماضية.

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وأضافت الحكومة أن «وفد مجلس شيوخ قبائل الطوارق برئاسة الشيخ محمد عبدالكريم أثنى على جهود الحكومة في مواجهة أزمة الطقس والفيضانات التي حصلت خلال الفترة الماضية بالمنطقة، وإرسال رئاسة الوزراء وفدًا رفيع المستوى للوقوف على أوضاع المنطقة».

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أبوبكر مصادف الزوي على تسييل الوزارة بتعليماتٍ من رئيس الحكومة أسامة حماد «مبالغَ تسييرية لبلديات الجنوب الغربي كافة، وذلك لمواجهة المختنقات العاجلة ببلدياتهم».

توجيهات حماد بشأن بلديات الجنوب الغربي

وأوضحت الحكومة أن حماد «أصدر تعليماته بالإسراع في استكمال وصيانة مستشفى غات بالكامل، وتشكيل لجنة للوقوف على أوضاعه، وترفيع مستشفى بركت إلى مستشفى قروي، وتوفير حافلتين لنقل الطلبة من مدارس المناطق البعيدة، وتوفير سيارة شفط مياه لمنطقة وادي عتبة، والتنسيق مع وزارة الصحة حول أوضاع المستشفيات بالمنطقة»، مشددا على «ضرورة وضع حلول عاجلة من قبل وزارة التعليم لمدارس المنطقة من أجل توسعتها وصيانتها».

لقاء حماد مع وفد الطوارق في بنغازي، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)