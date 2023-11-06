  • Alwasat News
Atwasat

حماد يوجه بدعم قطاعات التعليم والصحة والخدمات ببلديات الجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 05:10 مساء
حماد يوجه بدعم قطاعات التعليم والصحة والخدمات ببلديات الجنوب الغربي
لقاء حماد مع وفد الطوارق في بنغازي، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بتقديم دعم إلى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات ببلديات الجنوب الغربي، وذلك خلال لقائه مع وفد من أعيان وحكماء مكون الطوارق بمناطق غات، وتهالة، والعوينات، والبركت.

والتقى حماد وفدا مكونا الطوارق بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، بحضور نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة ووزير الدفاع احميد حومة، بالإضافة إلى وزراء التعليم والسياحة والعمل والصناعة والموارد المائية والتعليم التقني.

احتياجات مناطق الجنوب الغربي
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث احتياجات المناطق والبلديات في الجنوب الغربي، وأوضاع المواطنين في تلك المناطق. كما ناقش الوفد مع وزراء التعليم، والسياحة، والعمل، والصناعة، ووزير الموارد المائية، والتعليم التقني، دور الوزارات المعنية وخدماتها المقدمة خلال الفترة الماضية.

- بعد أولاد سليمان.. حفتر يستقبل وفدا من الطوارق

وأضافت الحكومة أن «وفد مجلس شيوخ قبائل الطوارق برئاسة الشيخ محمد عبدالكريم أثنى على جهود الحكومة في مواجهة أزمة الطقس والفيضانات التي حصلت خلال الفترة الماضية بالمنطقة، وإرسال رئاسة الوزراء وفدًا رفيع المستوى للوقوف على أوضاع المنطقة».

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أبوبكر مصادف الزوي على تسييل الوزارة بتعليماتٍ من رئيس الحكومة أسامة حماد «مبالغَ تسييرية لبلديات الجنوب الغربي كافة، وذلك لمواجهة المختنقات العاجلة ببلدياتهم».

توجيهات حماد بشأن بلديات الجنوب الغربي
وأوضحت الحكومة أن حماد «أصدر تعليماته بالإسراع في استكمال وصيانة مستشفى غات بالكامل، وتشكيل لجنة للوقوف على أوضاعه، وترفيع مستشفى بركت إلى مستشفى قروي، وتوفير حافلتين لنقل الطلبة من مدارس المناطق البعيدة، وتوفير سيارة شفط مياه لمنطقة وادي عتبة، والتنسيق مع وزارة الصحة حول أوضاع المستشفيات بالمنطقة»، مشددا على «ضرورة وضع حلول عاجلة من قبل وزارة التعليم لمدارس المنطقة من أجل توسعتها وصيانتها».

لقاء حماد مع وفد الطوارق في بنغازي، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع وفد الطوارق في بنغازي، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية تتسلم مقترحا دستوريا من حركة ليبية
البعثة الأممية تتسلم مقترحا دستوريا من حركة ليبية
«المفوضية» تعتمد خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية
«المفوضية» تعتمد خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و218 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و218 ألف برميل
الدولار يسجل قفزة جديدة مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 6 نوفمبر 2023)
الدولار يسجل قفزة جديدة مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين ...
اعتقال العلوي يعيد الحديث عن جرائم «الكانيات» وملف المقابر الجماعية
اعتقال العلوي يعيد الحديث عن جرائم «الكانيات» وملف المقابر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية
ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية...
إعادة دفن 62 جثة من ضحايا «دانيال» بمقبرة الفتائح بدرنة وفتح 60 ملفًا لأهالي الضحايا
إعادة دفن 62 جثة من ضحايا «دانيال» بمقبرة الفتائح بدرنة وفتح......
حماد يوجه بدعم قطاعات التعليم والصحة والخدمات ببلديات الجنوب الغربي
حماد يوجه بدعم قطاعات التعليم والصحة والخدمات ببلديات الجنوب......
اعتقال العلوي يعيد الحديث عن جرائم «الكانيات» وملف المقابر الجماعية
اعتقال العلوي يعيد الحديث عن جرائم «الكانيات» وملف المقابر ......
الدولار يسجل قفزة جديدة مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 6 نوفمبر 2023)
الدولار يسجل قفزة جديدة مقابل الدينار في السوق الموازية ......
المزيد