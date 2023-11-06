بعد أولاد سليمان.. حفتر يستقبل وفدا من الطوارق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات القيادة العامة، اليوم الإثنين، أن القائد العام المُشير خليفة حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الطوارق، وهو اللقاء الذي جاء بعد يوم واحد من استقبال حفتر المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة.

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حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد سليمان في «إعادة الاستقرار»

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وحسب بيان قوات القيادة العامة، فقد أثنى الوفد على «جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيهم المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب في كامل الشريط الحدودي». وشدد حفتر على «أهمية دور القبائل الليبية في الجنوب والصحراء»، مثمناً «جهودهم المبذولة لدعم القوات المسلحة في تأمين الحدود والحفاظ على أمن مُدن ومناطق الجنوب الليبي».

لقاء حفتر مع أولاد سليمان

ويوم الأحد، وخلال لقاء مع المنسق الاجتماعي لأولاد سليمان، أكد قائد قوات «القيادة العامة» «أهمية المكونات الاجتماعية في ليبيا، مشيدا بـ«دور أبناء قبائل أولاد سليمان وباقي القبائل بالمنطقة الجنوبية في إعادة الاستقرار، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين».

حفتر ووفد الطوارق في بنغازي، 6 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)

حفتر ووفد الطوارق في بنغازي، 6 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)

حفتر ووفد الطوارق في بنغازي، 6 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)