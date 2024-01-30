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أبوزريبة يتعهد بصيانة فرع مكافحة الجرائم الاقتصادية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 11:01 صباحا
أبوزريبة يتعهد بصيانة فرع مكافحة الجرائم الاقتصادية في سبها
أبوزريبة في لقاء مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اللواء المهدي بيانكو ، 30 يناير 2024. (وزارة الداخلية بحكومة حماد)
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تعهد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة بصيانة وتجهيز مقر فرع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في سبها بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة لضمان تنفيذ المهام بكفاءة عالية، وتوفير الدعم اللازم لتفعيل وتعزيز فرع الإدارة بالمنطقة الجنوبية.

واجتمع أبوزريبة، بمدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اللواء المهدي بيانكو ورئيس فرع الإدارة بالمنطقة الجنوبية الرائد حمزة صالح الحداد لمناقشة سبل تفعيل فرع الإدارة في المنطقة الجنوبية وتطوير أدائه لتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة الجرائم المالية، وفق بيان الوزارة.

كما اطلع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على احتياجات الفرع وأهم التحديات التي يواجهها في تنفيذ مهامه بشكل فعال، والموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز قدرات الفرع وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية التواصل المستمر مع الجهات الأمنية الأخرى والجهات المعنية لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال.

وأكد أبوزريبة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في المنطقة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان استقرار البيئة الاقتصادية، ووضع خطة عمل شاملة لتطوير أداء الفرع وتحسين قدراته.

تقارير مشتركة بين المنطقتين الشرقية والجنوبية
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إن «الحالة الأمنية بالمنطقة الجنوبية أصبحت جيدة»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى «وجود الجريمة المنظمة»، متعهدا بالعمل على مكافحتها. وأضاف أبوزريبة خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مدينة سبها، «سنعمل على تعزيز عمل الدوريات الأمنية خاصة في مناطق العوينات والسارة والتوم لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية».

- أبوزريبة يتعهد بمكافحة الجريمة المنظمة بالمنطقة الجنوبية
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وشدد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على «أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن وتطوير الإمكانات»، وقال «يجب أن تكون التعليمات والتقارير الأمنية مشتركة بين المنطقة الشرقية والجنوبية».

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