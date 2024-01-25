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الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 05:18 مساء
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية
لقاء الكوني مع نورلاند والوفد المرافق له، الخميس 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية، مشيدا بالاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة بالملف الليبي.

واستقبل الكوني بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الخميس، نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جريمي بيرندت.

محاور مباحثات الكوني ونورلاند
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني بحث مع الوفد الأميركي «مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات عدم استقرار دول الجوار وتداعياتها على ليبيا ولاسيما مناطق الجنوب»، واستعرض جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، فيما قدم نورلاند إحاطة حول نتائج لقاءات الوفد مع الأطراف السياسية الليبية، والجهود المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي.

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وأشاد الكوني خلال اللقاء بالاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة بالملف الليبي، ودعمها لجهود المجلس الرئاسي الرامية لتعزيز الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا «على الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين الحدود، والحد من تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين، والجريمة المنظمة والعابرة للقارات، والالتفات إلى برامج التنمية في مناطق الجنوب، الأمر الذي من شأنه أن يؤسس لأرضية تساهم في استقرار ليبيا وكامل المنطقة».

تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا
وأضاف المكتب الإعلامي أن نورلاند أشاد من جانبه «بالدور المحوري للمجلس الرئاسي لإنجاح المساعي الرامية لإحداث التوافق بين الأطراف كافة» في إشارة لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الدعوة لإحداث توافق سياسي يساهم في التوصل إلى حل الأزمة الليبية.

ووصف نورلاند لقاءه والوفد المرافق له مع الكوني بالـ«جيد»، موضحا أنهم رحبوا «بمساهماته ومشاركته المتواصلة بينما يتواصل التقدم نحو تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا وذلك لتحسين حياة الليبيين». كما «تباحثوا أيضا في أهمية دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة التي تقود إلى الانتخابات» وفق تدوينة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس».

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