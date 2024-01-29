أبوزريبة يتعهد بمكافحة الجريمة المنظمة بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، إن «الحالة الأمنية بالمنطقة الجنوبية أصبحت جيدة»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى «وجود الجريمة المنظمة»، متعهدا بالعمل على مكافحتها.

وأضاف أبوزريبة خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مدينة سبها، «سنعمل على تعزيز عمل الدوريات الأمنية خاصة في مناطق العوينات والسارة والتوم لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية».

تقارير مشتركة بين المنطقتين الشرقية والجنوبية

وشدد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على «أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن وتطوير الإمكانات»، وقال «يجب أن تكون التعليمات والتقارير الأمنية مشتركة بين المنطقة الشرقية والجنوبية».

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وأعلن الوزير «تفعيل عدد من الإدارات الأمنية في المنطقة الجنوبية خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة».

على صعيد متصل، أكد أبوزريبة خلال لقاء صباح اليوم الإثنين مع المحامي العام سبها، المستشار محمد زيدان تشكيل قوة دعم للمديريات لمساعدة المديريات الأخرى في عمليات الضبط والإحضار وتنفيذ القانون، بالإضافة إلى التنسيق مع القوات المسلحة في تطبيق القانون ودعم وزارة الداخلية في جميع الأعمال التي تتطلب تدخل القوات المسلحة. وأبدى استعداد الوزارة لدعم العمل القضائي وتوفير جميع الاحتياجات والنواقص، وتذليل الصعوبات لتنفيذ القانون وضبط المخالفين وجميع المتهمين، وأكد أيضًا استعداد وزارة الداخلية بشكل كامل في تطبيق إنفاذ القانون وضبط المتهمين.