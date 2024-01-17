حكومة الدبيبة تسلم «بدل الإيجار» للأسر النازحة من المنطقتين الشرقية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسليم منح بدل الإيجار للأسر النازحة من المنطقة الشرقية وأهالي مكون التبو.

ونوهت الوزارة، في بيان، بأن هذا الإجراء ضمن «مساع حكومية للتخفيف عن الأسر النازحة من بعض المناطق الناتجة عن بعض الظروف التي مرت بها البلاد».

بدل نقدي للنازحين من المنطقتين الجنوبية والشرقية

وفي مارس العام 2021، بدأت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مبالغ مالية لصرف بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الجنوبية والشرقية، وأودعتها في حساب الوزارة.

- «الشؤون الاجتماعية»: تخصيص بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الشرقية والجنوبية

وسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية صكوك بدل الإيجار في يوليو الماضي إلى مندوبي أسر النازحين من مدينة مرزق والمنطقة الشرقية. وجرت عملية الصرف بعد تنظيم قوائم الأسر وتصحيح الحسابات وإحالة المبالغ المخصصة من وزارة المالية.

من عملية تسليم منح بدل الإيجار للأسر النازحة من المنطقة الشرقية وأهالي مكون التبو، 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)