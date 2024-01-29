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اجتماع أمني في سبها لتأمين محطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 11:11 مساء
اجتماع أمني في سبها لتأمين محطات الوقود
جانب من الاجتماع في سبها، الإثنين 29 يناير 2024 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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ناقش اجتماع أمني في مدينة سبها تأمين محطات الوقود والإجراءات القانونية حيال المباني العشوائية بالمدينة.

جمع الاجتماع جهاز البحث الجنائي مع «الكتيبة 101»، ومكتب التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة، بحسب بيان نشرته صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي على «فيسبوك».

حضر الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة أركان القوات البرية آمر «الكتيبة 101» النقيب أحمد فرج الشامخ، وعن جهاز البحث الجنائي العميد عبدالمنعم المهشهش، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية سبها، وعميد بلدية سبها، ومديرو فرع الحرس البلدي سبها، ومكتب التخطيط العمراني، والرقابة على الأغذية والأدوية، ومكتب الخدمات العامة، والتخطيط العمراني سبها، ومكتب الزراعة، ومكتب النظافة.

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وأفاد البيان بأن اللقاء توصل إلى اتفاق على عدة نقاط، أهمها التنسيق مع «الكتيبة 101» على تأمين محطات الوقود المتواجدة داخل المدينة، وكذلك توزيع الوقود حسب خطة التوزيع المعدة، وكذلك أهمية تركيب كاميرات المراقبة داخل المحطات.

أما بخصوص المباني العشوائية داخل المدينة، فأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على التنسيق مع مدير مكتب التخطيط العمراني، ومدير جهاز الحرس البلدي، ورئيس لجنة إزالة المباني العشوائية داخل المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة، وكذلك التنسيق مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية بخصوص الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة الليبية، وتولي أطباء بيطريين الكشف على المواشي والمجازر قبل الذبح.

جانب من الاجتماع في سبها، الإثنين 29 يناير 2024 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من الاجتماع في سبها، الإثنين 29 يناير 2024 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من الاجتماع في سبها، الإثنين 29 يناير 2024 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من الاجتماع في سبها، الإثنين 29 يناير 2024 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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