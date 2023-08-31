لجنة أزمة الوقود تبحث تفعيل لجان التفتيش على المحطات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز، اليوم الأربعاء، تفعيل دور لجان التفتيش على المحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، مع منسق اللجنة، العميد ميلود عطية، ومستشار الوكيل، صالح الخراز، ومدير عام العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، المهندس خالد أوهيبة.

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وأفاد بيان، نشرته صفحة وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش وضع بنود عملية قابلة للتنفيذ تتعلق بمحطات الوقود، وكميات الوقود الموزعة عليها، وتقييم أدائها.

وفي حين تحاول اللجنة فرض إجراءات تحول دون تهريب الوقود، ووصوله للمواطنين بالسعر الرسمي، فإن التقارير تحذر بشكل دوري من استمرار عمليات تهريب الوقود الليبي إلى الخارج.

جانب من اجتماع لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز، الأربعاء 30 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من اجتماع لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز، الأربعاء 30 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)