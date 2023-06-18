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إلزام محطات الوقود في سرت بتركيب كاميرات مراقبة خلال أسبوع

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 18 يونيو 2023, 10:41 مساء
إلزام محطات الوقود في سرت بتركيب كاميرات مراقبة خلال أسبوع
اجتماع بديوان بلدية سرت لمتابعة مشكلة نقص الوقود ومشتقاته، 18 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
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ناقش اجتماع طارئ، اليوم الأحد، بديوان بلدية سرت مشكلة نقص الوقود ومشتقاته بالمحطات المنتشرة بمنطقة سرت، وخلص إلى ضرورة إلزام مشرفي محطات الوقود بتركيب كاميرات مراقبة في كل محطة خلال أسبوع.

عُقِد الاجتماع برئاسة عميد البلدية مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي مخلوف حامد، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت العميد جمعة انبية ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بالبلدية حسن عون الله ونقيب المخابز أحمد أبوشوفة والمدير التنفيدي للشركة العامة لخدمات النظافة سرت جمعة بن هندر.

وقال المعداني إن قرابة 8 ملايين لتر وقود تدخل يوميًا إلى محطات الوقود بسرت قادمة من مستودعات الوسطى مصراتة، مخصصة لأكثر من 20 محطة توزيع للوقود ومشتقاته.

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تخصيص كميات من وقود الديزل للمخابز العاملة بسرت
وشدد الاجتماع على ضرورة التعاون مع الإدارة الاقتصادية بالبلدية بتخصيص كميات من وقود الديزل للمخابز العاملة بسرت والتي تزيد على 40 مخبزًا من أجل المحافظة على استمرارية توفير رغيف الخبز.

اجتماع بديوان بلدية سرت لمتابعة مشكلة نقص الوقود ومشتقاته، 18 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
اجتماع بديوان بلدية سرت لمتابعة مشكلة نقص الوقود ومشتقاته، 18 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
اجتماع بديوان بلدية سرت لمتابعة مشكلة نقص الوقود ومشتقاته، 18 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
اجتماع بديوان بلدية سرت لمتابعة مشكلة نقص الوقود ومشتقاته، 18 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
اجتماع بديوان بلدية سرت لمتابعة مشكلة نقص الوقود ومشتقاته، 18 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
اجتماع بديوان بلدية سرت لمتابعة مشكلة نقص الوقود ومشتقاته، 18 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
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