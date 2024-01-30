سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت مراقبة التربية والتعليم في درنة، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة بجميع المدارس التابعة لها يوم غدٍ الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، فيما ستعلن غدًا القرار النهائي بشأن استئناف العملية التعليمية يوم الخميس استنادًا إلى تطورات حالة الطقس.

وقالت المراقبة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بناءً على تعليمات مراقب التربية والتعليم درنة عبدالحميد الطيب، نعلن أن يوم الغد الأربعاء 31 يناير 2024 سيكون عطلة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة. وبالنسبة ليوم الخميس، سيجري تركه مفتوحًا وسيجري اتخاذ القرار النهائي بشأنه استنادًا إلى التطورات المستقبلية وظروف الطقس».

- تعطيل الدراسة في البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية

- تعطيل الدراسة في أجدابيا الأربعاء بسبب الأحوال الجوية

وذكَّرت مراقبة التربية والتعليم في درنة موظفيها «بأن يوم الغد سيكون يوم عمل عادي لجميع المكاتب والأقسام»، داعية إياهم إلى مواصلة أعمالهم كالمعتاد.

تعطيل الدراسة في أجدابيا والبيضاء

وأعلنت مراقبة التربية والتعليم بأجدابيا تعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء، وفق تنويه مقتضب نشرته المراقبة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما قررت مراقبة التربية والتعليم في البيضاء، تعطيل الدراسة بالفترة المسائية في جميع مدارس المدينة، اليوم الثلاثاء، وكذلك يوم غدٍ الأربعاء في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأرجعت المراقبة في بيان تعطيل الدراسة إلى «سوء الأحوال الجوية بحسب ما ورد من مراكز الأرصاد الجوية». لكن البيان أشار إلى استمرار العمل الإداري بديوان المراقبة والمدارس بشكل عادي.