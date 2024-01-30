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تعطيل الدراسة في البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 11:20 صباحا
تعطيل الدراسة في البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية
تلاميذ في أحد مدارس البيضاء. (الصفحة الرسمية لمراقبة التعليم في البيضاء)
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قررت مراقبة التربية والتعليم في البيضاء تعطيل الدراسة بالفترة المسائية في جميع مدارس المدينة، اليوم الثلاثاء، وكذلك يوم غدٍ الأربعاء في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأرجعت المراقبة في بيان تعطيل الدراسة إلى «سوء الأحوال الجوية بحسب ما ورد من مراكز الأرصاد الجوية». لكن البيان أشار إلى استمرار العمل الإداري بديوان المراقبة والمدارس بشكل عادي.

توقعات الطقس في ليبيا
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في وقت سابق الثلاثاء، أن تؤثر كثلة هوائية باردة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بهطول أمطار جيدة يتخللها سقوط رخات ثلجية خفيفة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

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وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و18 درجة مئوية في معظم المناطق.

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