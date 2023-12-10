سرت.. الجامعة تعلق الدراسة ومراقبة التعليم تعلن استمرارها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت إدارة جامعة سرت تعطيل الدراسة الأحد، بينما قررت مراقبة التربية والتعليم في بلدية سرت أن الأحد يوم دراسة عادي بجميع المؤسسات التعليمية.

وقالت إدارة الجامعة، في بيان، إن قرارها بتعطيل الدراسة يأتي تحوطًا من سوء الأحوال الجوية، وتماشيًا مع قرار الحكومة باتخاذ سبل السلامة كافة.

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في مقابل ذلك، قررت المراقبة استمرار الدراسة غدًا في جميع المؤسسات التعليمية؛ نظرًا لاستقرار الحالة الجوية في مدينة سرت. وقالت، في بيان، إن قرارها يستند إلى منحها السلطة التقديرية في إعطاء الإجازة من عدمه.

ومنح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.

في حين قررت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» اعتبار الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.