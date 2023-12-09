مراقبة التعليم في بنغازي تقرر تعطيل الدراسة غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن غدًا الأحد عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية بسبب سوء الأحوال المناخية.

وجاء إعلان المراقبة بعد ساعات من تأكيدها استمرار الدراسة غدًا «إلى حين وصول أي تعليمات بالخصوص».

وفي وقت سابق، منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.

وأوضح حماد، في خطابات وجهها إلى الوزراء الثلاثة، أن إعطاء السلطة التقديرية لهم جاء نظرًا لاختلاف حالات الطقس من منطقة إلى أخرى، وفق ما نشرت الحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بينما قررت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

«الأرصاد»: المنخفض الجوي يتجه إلى الشرق مساء السبت

إلى ذلك، قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل، وصولا إلى ترهونة وبني وليد، مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأضاف شعبان، في تصريحات إلى منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أن المنخفض سيتجه ناحية الشرق باتجاه الخليج مساء السبت وصباح غد الأحد، وستهطل الأمطار على مناطق مصراتة والخليج والهلال النفطي، ثم يتجه إلى أقصى المنطقة الشرقية.