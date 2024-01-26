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صيانة خط الصرف الصحي في زليتن بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 09:46 مساء
صيانة خط الصرف الصحي في زليتن بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية
من أعمال صيانة خط الصرف الصحي الرئيسي في زليتن، 26 يناير 2024 (الشركة العامة للمياه)
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أكدت الشركة العامة للمياه القيام بأعمال صيانة لخط الضخ الرئيسي للصرف الصحي من المحطة الرئيسية في مدينة زليتن إلى محطة المعالجة قطر 450 ملم.

وأوضحت الشركة أن فرقة صيانة شبكات الصرف الصحي بمكتب خدمات زليتن التابعة لإدارة التشغيل والصيانة المنطقة الوسطى بها قامت بهذه الأعمال صباح اليوم الجمعة.

وأضافت أن الأعمال لا تزال مستمرة حتى مساء اليوم الجمعة، وذلك في وقت يعاني فيه سكان زليتن من ارتفاع مستوى المياه الجوفية، بما يهدد المواطنين.

دفعة أولى من سيارات شفط المياه الجوفية تسلم لبلدية زليتن
والأربعاء الماضي سلمت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه إلى بلدية زليتن للتغلب على أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

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تعويضات للمتضررين من المياه الجوفية
ويوم السبت دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إلى ضرورة معالجة جميع المطالب المقدمة من أهالي زليتن المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وكلف الدبيبة لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي وتنفيذ نتائجه، وذلك خلال زيارته إلى البلدية.

من أعمال صيانة خط الصرف الصحي الرئيسي في زليتن، 26 يناير 2024 (الشركة العامة للمياه)
من أعمال صيانة خط الصرف الصحي الرئيسي في زليتن، 26 يناير 2024 (الشركة العامة للمياه)
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