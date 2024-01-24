فريق من «مكافحة الأمراض» يعاين آثار ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

زار فريق تابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدينة زليتن لمعاينة الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية هناك، وتقييم الوضع الوبائي والبيئي في المنطقة.

وتفقد الفريق بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية زليتن المرافق الصحية بالمناطق المتضررة لمراقبة احتمالية انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

رصد مدى انتشار البعوض في مناطق تجمع المياه

وعاين الفريق مناطق تجمع المياه لمعرفة مدى انتشار نواقل الأمراض مثل البعوض، حيث جرى تجميع بعض العينات، وعقد اجتماع مع مسؤول ملف الصحة ببلدية زليتن وفريق الإصحاح البيئي بالبلدية، وتزويدهم ببعض المبيدات الكيميائية والبيولوجية لمكافحة البعوض والحد من تكاثره.

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يشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رقم 39 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة أضرار الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.

فريق مركز مكافحة الأمراض خلال تفقده المناطق المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن، 23 يناير 2024. (صفحة المركز على فيسبوك)

فريق مركز مكافحة الأمراض خلال تفقده المناطق المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن، 23 يناير 2024. (صفحة المركز على فيسبوك)

فريق مركز مكافحة الأمراض خلال تفقده المناطق المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن، 23 يناير 2024. (صفحة المركز على فيسبوك)