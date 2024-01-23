الدبيبة يشكِّل لجنة مركزية برئاسة التومي لمعالجة أزمة المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي لمتابعة أوضاع بلدية زليتن جراء الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومعالجة الآثار المترتبة، ومساعدة المواطنين لمواجهتها.

وتضم اللجنة المشكَّلة برئاسة التومي في عضويتها كلًا من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، وفق نص المداة الأولى من قرار الدبيبة رقم (39) لسنة 2024، وفق نص القرار الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

مهام اللجنة

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة «متابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومعالجة الآثار المترتبة عليها، ومساعدة المواطنين لمواجهتها بالتنسيق في ذلك مع عميد بلدية زليتن ومدير شركة الخدمات العامة مصراتة».

- الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن

- رغم محاولات الاحتواء... استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

- جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

- مدير الإصحاح البيئي لـ«بوابة الوسط»: كارثة في زليتن بسبب المياه الجوفية

كما وجَّه الدبيبة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة بزيارة المناطق المتضررة في زليتن للوقوف على الأوضاع الصحية للمواطنين ودعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة وموافاته بتقرير عن نتائج عمل الزيارة.

وطالب الدبيبة وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع عميد بلدية زليتن وتوفير سيارات شفط المياه بشكل عاجل للمساهمة في دعم البلدية لمعالجة موضوع مشكلة ارتفاع منسوب المياه، وفق كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة إلى وزير الحكم المحلي.

الدبيبة يتفقد المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن

ويوم السبت، تفقد الدبيبة المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من المحلات ببلدية زليتن، رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.

ودعا الدبيبة الجهات المختصة إلى ضرورة معالجة جميع المطالب المقدمة من أهالي زليتن المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وكلف لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي وتنفيذ نتائجها.