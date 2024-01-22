شاهد في «هنا ليبيا»: منسوب المياه لا يزال مرتفعًا في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين، الضوء على استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن وسط معاناة المدينة من الكارثة البيئية رغم محاولات احتوائها الجارية من قبل عدد من الجهات المحلية.

ويرجح جيولوجيون أن يكون سبب الظاهرة ناجمًا عن تدفق للمياه العذبة من إحدى الطبقات الأرضية، بحسب تصريحات سابقة لمدير مكتب الإعلام في بلدية زليتن إسماعيل الجوصمي إلى «بوابة الوسط»، حيث قال إن هناك «جيولوجيين ليبيين يعملون في شركات نفطية استعانت بهم البلدية قدموا تقريرا يوضح أن هذه المياه تنبع من طبقة تبعد 600 متر عن مستوى سطح الأرض تحتوي على مياه عذبة تندفع من أسفل إلى أعلى».

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رسم «بسمة أمل» على وجوه أطفال درنة

أقامت الشركة العامة للكهرباء مهرجانًا بعنوان «بسمة أمل» لأبناء العاملين بالشركة في مدينة درنة، وبمشاركة جمعية الهلال الأحمر وعدة جهات اجتماعية أخرى لتقديم الدعم النفسي للأطفال بعد الكارثة الإنسانية التي شهدتها المدينة جراء السيول والفيضانات.

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