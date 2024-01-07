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مدير الإصحاح البيئي لـ«بوابة الوسط»: كارثة في زليتن بسبب المياه الجوفية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الأحد 07 يناير 2024, 02:07 صباحا
مدير الإصحاح البيئي لـ«بوابة الوسط»: كارثة في زليتن بسبب المياه الجوفية
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
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قال مدير مكتب الإصحاح البيئي زليتن محمد أبوقميزة، اليوم الأحد، إن المدينة تعاني من «كارثة بيئية»، بسبب ارتفاع منسوب المياة الجوفية، مطالبًا بتدخل الدولة للتخلص من المخزون الجوفي.

وأوضح أبوقميزة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المدينة تعاني من هذه «الكارثة» منذ العام 2018، وتحدث عن تسببها في تهجير بعض المواطنين وتضرر بعض المزارع وانتشار الحشرات الضارة وخصوصا الباعوض الناقل للأمراض، فضلًا عن تأثيرها على أساس البناء في المناطق. 

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واعتبر أن الأزمة باتت أكبر من قدرات المجلس البلدي حيث ارتفع منسوب المياه وامتلئ الخزان الجوفي ما حول أجزاء كبيرة من الأراضي إلى برك ومستنقعات، وطالب الدولة بالتدخل لوضع حلول جذرية وسحب والتخلص من المخزون الجوفي.

برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
برك مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
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