  • Alwasat News
Atwasat

جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الخميس 18 يناير 2024, 08:57 مساء
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

أكدت بلدية زليتن استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق في المدينة رغم محاولات الاحتواء الجارية منذ 10 أيام، فيما يرجح جيولوجيون أن يكون سبب الظاهرة ناجما عن تدفق للمياه العذبة من إحدى الطبقات الأرضية.

وقال مدير مكتب الإعلام في بلدية زليتن إسماعيل الجوصمي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المدينة «تعاني كارثة بيئية ولا توجد حلول جذرية للمشكلة حتى هذه اللحظة»، موضحا أن «منسوب المياه لا يزال مرتفعا، وعمليات شفط المياه لا تزال مستمرة منذ 10 أيام، بالتزامن مع عملية تنظيف عين معاك التي تبعد نحو 300 متر عن المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه».

سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية
وأضاف الجوصمي أنهم كبلدية طالبوا الدولة بتكليف لجنة استشاريين متخصصين لدراسة هذه الظاهرة، ووضع حلول مناسبة وتنفيذها، خاصة أن هناك العديد من المواطنين متضررون من هذه الكارثة البيئية، وانتشار المستنقعات والبعوض والحشرات الضارة.

- رغم محاولات الاحتواء... استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
- شركة النظافة بمصراتة: انخفاض منسوب المياه الجوفية في زليتن
- استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن

وأشار الجوصمي إلى أن هناك «جيولوجيين ليبيين يعملون في شركات نفطية استعانت بهم البلدية قدموا تقريرا يوضح أن هذه المياه تنبع من طبقة تبعد 600 متر عن مستوى سطح الأرض تحتوي على مياه عذبة تندفع من أسفل إلى أعلى».

لجنة لحصر الأضرار في زليتن
وأكد الجوصمي أن البلدية شكلت لجنة لحصر الأضرار بعدما اضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها، منوها إلى أن هناك منازل أخرى قد يجري إخلاؤها من السكان في حال تطلب الأمر ذلك واستمر ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وذكر مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن أن الأسر التي غادرت منازلها لم يجر تسكينها في منازل بديلة رغم وعود وزارة الحكم المحلي بذلك، نافيا إحالة أي ميزانية «لجبر الضرر، وتعويض المتضررين، أو شراء المعدات اللازمة خاصة بالمدينة من سيارات شفط وجرافات وما زلنا نعتمد على المدن الأخرى ومعداتها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - رأس إجدير
بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - ...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة الخارجية
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة التاسعة من «مئوية ليبيا» الجمعة
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث ......
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة ......
الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي
الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي...
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة الخارجية
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة ......
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم...
المزيد