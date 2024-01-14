شركة النظافة بمصراتة: انخفاض منسوب المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة بمصراتة انخفاض منسوب المياه الجوفية بمقدار 60 سنتيمترًا في أكثر من موقع بمدينة زليتن.

وأجرى مدير الشركة وليد الدوكالي زيارة إلى المناطق التي شهدت انخفاضًا في منسوب المياه، وطالب ببذل مزيد الجهود لمساعدة المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم بالخصوص، وفق بيان صادر عن الشركة.

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والأسبوع الماضي، حذر مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن، محمد أبوقميزة، من «كارثة بيئية» تعانيها المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مطالبًا بتدخل الدولة من أجل التخلص من المخزون الجوفي.

وأوضح أبوقميزة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المدينة تعاني هذه «الكارثة» منذ العام 2018، متحدثًا عن تسببها في تهجير بعض المواطنين وتضرر بعض المزارع وانتشار الحشرات الضارة، خصوصًا الباعوض الناقل للأمراض، فضلًا عن تأثيرها على أساس البناء في المناطق.

صورة تظهر انخفاض منسوب المياه الجوفية في زليتن، 13 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)

صورة تظهر انخفاض منسوب المياه الجوفية في زليتن، 13 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)

صورة تظهر انخفاض منسوب المياه الجوفية في زليتن، 13 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)