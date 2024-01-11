بدء نزح المياه الجوفية المتراكمة في مناطق بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت فرقة الطوارئ بمكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في زليتن بنزح المياه الجوفية المتراكمة في بعض مناطق المدينة.

وغمرت تلك المياه مناطق بمدينة زليتن ومنازل مواطنين هناك، وفق ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وزار وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي رفقة مسؤولين آخرين مدينة زليتن للوقوف على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية هناك.

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واطلع المسؤولون على البرك والمستنقعات في كل من محلة النشيع والمنطرحة، والأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، حيث أكد التومي ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود في خطة المعالجة الطارئة للظاهرة، من خلال شفط وسحب المياه وضخها في البحر.