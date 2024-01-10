  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الديبية تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 01:56 صباحا
حكومة الديبية تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

تدرس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ظاهرة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن، والتي أدت إلى غمر بعض المناطق ونزوح عدد من المواطنين من منازلهم.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ، اليوم الثلاثاء، صحبة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، بهدف الوقوف على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات والتدابير الطارئة لمعالجتها.

وفد حكومية يتفقد البرك والمستنقعات
واطلع المسؤولون على البرك والمستنقعات بكل من محلة النشيع والمنطرحة، الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه، وكذلك الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، وبحث سبل معالجتها.

وأكد التومي ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود في خطة المعالجة الطارئة للظاهرة، من خلال شفط وسحب المياه وضخها في البحر، والتي شرعت بها الوزارة بالتعاون مع شركتي المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة مصراته فرع زليتن.

إجراء دراسات لوضع الحلول الجذرية للظاهرة
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن الفريق التقني يقوم حاليًا بالتوازي مع البحث عن مسببات الظاهرة بإجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول الجذرية والمستدامة للظاهرة بغية حماية المواطنين والبنية التحتية بالمنطقة.

وأعرب التومي عن التزام الحكومة بدعم البلدية في مواجهة هذه الظاهرة، والتعامل مع تداعياتها، مؤكدًا وجود فريق تقني من إدارات النفايات الصلبة والسائلة والإصحاح البيئي والمشروعات بوزارة الحكم المحلي يعمل على إعداد مشروع الصرف الأفقي للتخلص من المياه، بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع مسؤولو حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمقر بلدية زليتن مع عميد البلدية مفتاح احمادي وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المحلات لمناقشة الظاهرة.

- مدير الإصحاح البيئي لـ«بوابة الوسط»: كارثة في زليتن بسبب المياه الجوفية

دراسة أكاديمية عن ظاهرة ارتفاع منسوب المياه
وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم زليتن عبدالهادي اشميلة عرضاً مرئياً حول دراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية للخزان الضحل بالبلدية ودراسة الأسباب والحلول.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مناسيب سطح الأرض بالمناطق المتضررة ومناسيب مياه الخزان الضحل، ونوعية المياه وخواصها لاسيما من الناحية الميكروبية وتحديد المواقع الأكثر تضرراً واقتراح الحلول المناسبة.

وأوضح العرض طرق وآليات الدراسة من حيث تحديد عينة لـ60 موقعاً تمثلت في آبار سطحية تخترق الخزان الضحل كعينة تمثل منطقة الدراسة، بالإضافة إلى التوصيات والحلول المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة، والتي تمثلت في ضخ المياه الجوفية الضحلة بالمناطق القريبة من مخطط المدينة بغرف مياه الأمطار للاستفادة منها في الاستثمار الزراعي بعد تنقيتها أو طرحها باتجاه البحر، إلى جانب عمل مصارف معلقة رئيسية وأخرى فرعية تمتد من المواقع المتضررة باتجاه البحر ، فضلاً عن تنفيذ شبكة الصرف الصحي إلى بقية المخطط غير المنفذ واعتماد مخططات جديدة وتنفيذ خطوط الصرف الصحي لها وتحلية وتنفيذ المياه الجوفية لإعادة تدويرها والاستفادة منها في الاستعمال المنزلي أو الري.

و أكد الوزير في سياق حديثه أن الوزارة ستعمل في عدة مسارات متوازية تتمثل في الاستمرار في عمليات الردم وعمليات شفط المياه أو النزح وعملية مكافحة الحشرات، بالإضافة إلى إعداد المقايسات الفنية اللازمة للبدء في عمليات الصرف الأفقي واستكمال المخططات الحضرية وتنفيذها، فضلاً عن مسار دراسة هذه الظاهرة والبحث عن مسبباتها.

وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مناطق في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مناطق في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مناطق في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مناطق في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مناطق في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مناطق في زليتن، الثلاثاء 9 يناير 2024 (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد

مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد
«نوفا»: محتجون يهددون بوقف تدفق الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا للمطالبة بإقالة بن قدارة

«نوفا»: محتجون يهددون بوقف تدفق الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا للمطالبة بإقالة ...
«جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات

«جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
نقل جثامين مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة

نقل جثامين مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: محافظ بدرجة رئيس دولة وحكومة
شاهد في «وسط الخبر»: محافظ بدرجة رئيس دولة وحكومة
عمومية «أجوكو» توافق على زيادة إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل
عمومية «أجوكو» توافق على زيادة إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل
علي أبوزريبة: قانون السحر والشعوذة قدمته هيئتا أوقاف بنغازي وطرابلس
علي أبوزريبة: قانون السحر والشعوذة قدمته هيئتا أوقاف بنغازي ...
البريقة: تجهيز وحدة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في مستودع الهاني
البريقة: تجهيز وحدة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في مستودع الهاني
وزارة العمل: تأهيل 6700 شخصًا لسوق العمل خلال 2023
وزارة العمل: تأهيل 6700 شخصًا لسوق العمل خلال 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
المزيد
حكومة الديبية تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الديبية تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
إعدام 93 صندوق دواجن مجهولة المصدر في الرياينة
إعدام 93 صندوق دواجن مجهولة المصدر في الرياينة...
بدء المرحلة الخامسة لفتح مسارات طريق 20 رمضان بطرابلس
بدء المرحلة الخامسة لفتح مسارات طريق 20 رمضان بطرابلس...
وزارة العمل: تأهيل 6700 شخصًا لسوق العمل خلال 2023
وزارة العمل: تأهيل 6700 شخصًا لسوق العمل خلال 2023...
البريقة: تجهيز وحدة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في مستودع الهاني
البريقة: تجهيز وحدة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في مستودع ......
المزيد