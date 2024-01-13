  • Alwasat News
Atwasat

استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 01:35 مساء
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة في مصراتة استمرار أعمال حفر عين كعام في زليتن، لإعادة جريان المياه عبرها، فضلا عن شفط وردم المستنقعات المائية بالمدينة.

وجاءت أعمال الشركة في ضوء ما تعانيه زليتن من «كارثة بيئية» بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، على حد وصف مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن، محمد أبوقميزة، في تصريح إلى «بوابة الوسط».

وقالت شركة النظافة، في بيان، إن الأعمال نفذت بالتعاون مع شركة الخدمات العامة في طرابلس، وبناء على تعليمات وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي، لتدارك الوضع البيئي في المدينة.

إلى ذلك، أفادت منصة «حكومتنا» الرسمية بزيارة مدير عام الشركة العامة لخدمات النظافة في مصراتة، وليد الدوكالي، المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتلوث البيئة في زليتن.

بدء نزح المياه الجوفية المتراكمة في مناطق بزليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
مدير الإصحاح البيئي لـ«بوابة الوسط»: كارثة في زليتن بسبب المياه الجوفية

أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
والأسبوع الماضي، زار وزير الحكم المحلي رفقة مسؤولين آخرين مدينة زليتن، للوقوف على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية هناك.

واطلع المسؤولون على البرك والمستنقعات في كل من محلة النشيع والمنطرحة، والأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، حيث أكد التومي ضرورة مواصلة العمل، وتكثيف الجهود في خطة المعالجة الطارئة للظاهرة من خلال شفط وسحب المياه، وضخها في البحر.

في السياق نفسه، حذر مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن، محمد أبوقميزة، من «كارثة بيئية» تعانيها المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياة الجوفية، مطالبا بتدخل الدولة من أجل التخلص من المخزون الجوفي.

وأوضح أبوقميزة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المدينة تعاني هذه «الكارثة» منذ العام 2018، متحدثا عن تسببها في تهجير بعض المواطنين وتضرر بعض المزارع وانتشار الحشرات الضارة، خصوصا الباعوض الناقل للأمراض، فضلا عن تأثيرها على أساس البناء في المناطق. 

استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن، 12 يناير 2024. (شركة النظافة بمصراتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون

حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام

داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات

متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا

نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني

«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا

الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا»

شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء 5 مراكز جديدة لمرضى التوحد خلال 2024
«الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء 5 مراكز جديدة لمرضى التوحد خلال ...
زوارة تحتفل برأس السنة الأمازيغية (صور)
زوارة تحتفل برأس السنة الأمازيغية (صور)
مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة
مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة
الباعور والسفير الفرنسي يتوافقان على دعم جهود باتيلي نحو الانتخابات
الباعور والسفير الفرنسي يتوافقان على دعم جهود باتيلي نحو ...
عائشة الطبلقي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من مناقشة رفع الدعم داخل قبة البرلمان
عائشة الطبلقي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من مناقشة رفع الدعم داخل قبة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
المزيد
الدبيبة يبحث مع وزير تركي التعاون في مجال الطاقة
الدبيبة يبحث مع وزير تركي التعاون في مجال الطاقة...
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية...
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن...
عائشة الطبلقي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من مناقشة رفع الدعم داخل قبة البرلمان
عائشة الطبلقي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من مناقشة رفع الدعم ......
الباعور والسفير الفرنسي يتوافقان على دعم جهود باتيلي نحو الانتخابات
الباعور والسفير الفرنسي يتوافقان على دعم جهود باتيلي نحو ......
المزيد