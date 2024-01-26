دغيم: قرار محكمة العدل تمهيد لإدانة الكيان الصهيوني بالإبادة الجماعية بعد شهر

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير ليبيا لدى هولندا، زياد دغيم، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم يمهد لإدانة الكيان الصهيوني بجريمة الإبادة الجماعية بعد شهر من الآن، حين تنظر المحكمة مجددا في قضية اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة.

وأضاف دغيم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن التدابير الموقتة التي فرضتها المحكمة بقرارها الملزم لمنع إبادة جماعية لسكان غزة ستحرج مجلس الأمن الدولي، فلا يمكن تطبيقها فعليا إلا بوقف إطلاق النار، واصفا القرار بأنه «انتصارللإنسانية والقانون».

وأكد أن العمل سيستمر علي جميع المستويات، مشيرا إلى أن دعوى ليبيا ضد الكيان الصهيوني ستنظر في جلسة 22 فبراير المقبل، وسيمثل ليبيا مندوبها لدى المحكمة الجنائية الدولية الدكتور أحمد الجهاني.

تدابير لحماية الفلسطينيين في غزة

قالت محكمة العدل الدولية في قرارها اليوم إنه ينبغي على «إسرائيل» اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

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وشددت المحكمة، في جلستها التي عقدت اليوم، على «إسرائيل» بضرورة الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع.