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ليبيا تنضم للملاحقات القانونية ضد «إسرائيل» في «العدل الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 03:52 مساء
ليبيا تنضم للملاحقات القانونية ضد «إسرائيل» في «العدل الدولية»
السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم، اليوم الإثنين، إن «ليبيا انضمت إلى المرافعات القانونية التي ستجرى أمام محكمة العدل الدولية في فبراير المقبل، للنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهم خرق معاهدة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة».

وأشار دغيم في بيان، عبر الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «السفارة الليبية تواصل التشاور ودعم جنوب أفريقيا بشأن القضية المرفوعة التي ستجرى جلساتها خلال هذا الأسبوع ضد الاحتلال الإسرائيلي لدي محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع المجموعة العربية في لاهاي».

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ونوه إلى «الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول، لضمان صدور حكم في الشق المستعجل بإيقاف الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي والاستيطان الجائر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ثم في مرحلة لاحقة يمكن الانضمام إلى الدعوى القضائية لكل الدول الراغبة».

شكوي جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»
وديسمبر الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العدوان في قطاع غزة، وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية، فقد اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه «أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» موضحة أن «أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين».

في المقابل، فإن سلطات الاحتلال التي وافقت على المثول أمام المحكمة زعمت أن طلب جنوب أفريقيا «لا يستند إلى أي أساس قانوني».

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