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«حماس» تثمن طلب جنوب أفريقيا مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 04:54 مساء
«حماس» تثمن طلب جنوب أفريقيا مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل
مواطنون في جنوب أفريقيا يدعمون فلسطينيين خلال وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
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ثمنت حركة «حماس» تقديم جنوب أفريقيا طلبا في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع «الكيان الصهيوني المجرم» حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حركة «حماس» في بيان لها السبت إن «تحرّك جنوب أفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر».

حماس تدعو جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة
ودعت جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد «هذا الكيان النازي، باعتباره مهدداً للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة».

-  جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
-  محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

وتقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا بدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين. وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية «باتخاذ تدابير موقتة عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة».

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