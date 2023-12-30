«حماس» تثمن طلب جنوب أفريقيا مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل

القاهرة - بوابة الوسط

ثمنت حركة «حماس» تقديم جنوب أفريقيا طلبا في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع «الكيان الصهيوني المجرم» حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حركة «حماس» في بيان لها السبت إن «تحرّك جنوب أفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر».

حماس تدعو جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة

ودعت جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد «هذا الكيان النازي، باعتباره مهدداً للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة».

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وتقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا بدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين. وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية «باتخاذ تدابير موقتة عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة».