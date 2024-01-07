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«أكسيوس»: برقية تكشف مخطط الاحتلال لإجهاض مساعي ملاحقته بتهم الإبادة الجماعية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 07 يناير 2024, 03:35 مساء
«أكسيوس»: برقية تكشف مخطط الاحتلال لإجهاض مساعي ملاحقته بتهم الإبادة الجماعية في غزة
تشييع شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (وفا)
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كشفت برقية مسربة خطة الاحتلال الإسرائيلي لإسقاط مساعي جنوب أفريقيا لملاحقته أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إذ وجه بنيامين نتانياهو سفارات بلاده ودبلوماسييها حول العالم إلى إصدار بيانات ضد بريتوريا.

وتقدمت جنوب أفريقيا منذ أسبوع بطلب أمام محكمة العدل الدولية لرفع دعوى تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، وهو ما اعتبرته تل أبيب «لا يستند إلى دليل قانوني»، متهمة «جنوب أفريقيا بالتعاون مع جماعة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل»، في إشارة إلى حركة «حماس»، حسب موقع «أكسيوس» الأميركي.

وطلبت بريتوريا من المحكمة إعلان تدابير موقتة عاجلة، تشمل الأمر بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بينما يجرى النظر في الدعوى القضائية.

وستعقد محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، جلسة استماع في الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، ولهذا تسعى «إسرائيل» إلى ممارسة ضغط دولي كبير على المحكمة، لعدم إصدار أمر قضائي يجبرها على وقف حربها على قطاع غزة.

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خطة تل أبيب لإحباط مساعي جنوب أفريقيا
وجاء في برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اطلع عليها موقع «أكسيوس»، أن «هدف حملة الضغط هو دفع المحكمة لرفض طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن تعتبر الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفق القانون الدولي».

وجاء في البرقية: «أي حكم تصدره المحكمة ستكون له تداعيات محتملة كبيرة ليس فقط من الناحية القانونية، لكن تداعيات ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية». ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على ما ورد في البرقية.

وتابعت: «نطالب ببيان عام فوري لا لبس فيه يستند للخطوط التالية: الإعلان بشكل علني وواضح أن بلدنا ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة التي لا أساس لها ضده. بموجب اتفاقية العام 1948، يجرى تعريف الإبادة الجماعية بأنها خلق ظروف لا تسمح بنجاة السكان مع نية إبادتهم».

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التركيز على المساعدات الإنسانية
وتابعت البرقية: «بالتالي، يتعين التركيز على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، وتقليل أعداد الضحايا من المدنيين». وبموجب ذلك، جرى توجيه السفارات الإسرائيلية حول العالم والسياسيين على أعلى المستويات للإقرار علانية بأن «إسرائيل» تعمل، إلى جانب ممثلين دوليين، لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

كما ركزت البرقية على العمل بشكل فوري على تلك البيانات قبل جلسة الاستماع المقررة في الحادي عشر من يناير الجاري، مع إرسال خطابات إلى عشرات قادة وزعماء العالم بهذا المعنى، حسب «أكسيوس».

من جهتها، أعلنت الإدارة الأميركية بالفعل رفض الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، حيث قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: «نعتقد أن الطلب لا أساس له، ويؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس له على الإطلاق في الواقع».

غير أن عدة دول داعمة القضية الفلسطينية، بينها تركيا والأردن، أعلنت دعمها الطلب الجنوب أفريقي. كما قدّم 100 محامٍ تشيلي شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، المتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

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