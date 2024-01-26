محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

حكمت محكمة العدل الدولية لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بعدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم الجمعة، إن الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على «إسرائيل» في قطاع غزة، ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقالت المحكمة إنه ينبغي على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وشددت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم، على «إسرائيل» بضرورة الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع.