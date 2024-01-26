جنوب إفريقيا ترحب بقبول دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي وفرض «إجراءات» عليه في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت جنوب إفريقيا بالإجراءات الموقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على كيان الاحتلال الإسرائيلي، في غزة، مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

وقالت وزيرة الخارجية بحكومة جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على القرار الصادر في وقت سابق من اليوم، إن الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح طلب جنوب أفريقيا، اتخاذ إجراءات طارئة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في غزة، دون إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار.

- محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

وتابعت وزير خارجية جنوب إفريقيا «كنت أتمنى أن يتضمن القرار كلمة «وقف إطلاق النار»، لكن القرار لا يمكن أن ينفذ دون وقف إطلاق النار».

الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على «إسرائيل»

وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم الجمعة، إن الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على «إسرائيل» في قطاع غزة، ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأكدت المحكمة أنه ينبغي على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وشددت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم، على «إسرائيل» بضرورة الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع.